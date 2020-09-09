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MEŞALEDEN LAMBAYA

SEYYAHLARIN Doğu-Batı-Güney-Kuzey istikametlerine gidiş, gelişlerinde soluklandıkları Yozgat şehrinin ‘Mamur’ yani oldukça gelişmiş bir şehir olduğundan bahseder.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:18
MEŞALEDEN LAMBAYA

Zengin ailelerin yaşadığına vurgu yapılırken, bunun göstergesi olarak da iki katlı evlerin tamamında birden fazla camlı pencerelerin bulunması, sokak aydınlatmalarının akşam vaktiyle birlikte yanıyor olması gösterilmektedir. Yozgat’ın her döneminde aydınlatma aletlerinden/nimetlerinden yararlandığını görmekteyiz. Geçmişten günümüze kadar aydınlatma sorunlarını çözmeye yönelik birden fazla düşünce üretilmiş. Çeşitli aydınlatma aracı yapılmış. İlk olarak meşale, daha sonra kandil, gaz lambası ve mum kullanılmış. 1879 yılında ise Thomas Edison ampulü icat etti. Bu elektrikli ampul sayesinde insanlar çevrelerini daha kolay aydınlatmaya başladı ama her bir bölgeye ulaşmadığından elektrik olmasına karşın, ‘Lüks’ adı verilen, lambaya göre daha fazla aydınlık yayan aydınlatma araçlarıyla aydınlatmada aletleri yerini günümüzde elektrikli aydınlatma aletlerine bıraktı. Günümüzde mum halen farklı amaçlarda kullanılıyor. Bir dönemin vazgeçilmezleri arasında yer alan İdare Lambası, Mumluk, Gaz Lambası gibi aydınlatma malzemeleri günümüzdeki bazı müzelerde sergileniyor, özellikle de çocukların büyük ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya) 

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MEŞALEDEN LAMBAYA
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