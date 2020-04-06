Mesai saatleri değişti!

Bugünden geçerli olmak üzere, Genel Müdürlük, tüm İşletme Müdürlükleri, İlçe İşletme Şeflikleri 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüse karşı bir dizi önlem alan ÇEDAŞ, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor. Küresel bir salgına dönen yeni tip Korona virüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, çalışma düzenini de buna göre değiştirdi. Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip Korona virüse karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını hızla devreye alan ÇEDAŞ, çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için peş peşe tedbirleri devreye aldı. İlk etapta kronik rahatsızlığı olan ve hamile çalışanlarına izin veren şirket, evden çalışmaya uygun personeli için de kademeli olarak sayıyı artırarak uzaktan çalışma modelini uygulamaya koydu. Daha sonra da, tedbirlerini genişletip, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçirdi. ÇEDAŞ müşterileri, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine ve ilçe işletme şefliklerine gelmeden www.cedas.com.tr web sitesi, ALO 186 çağrı merkezi ve 0552 186 0 186 WhatsApp ihbar hattı üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecek.