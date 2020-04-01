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MESAFEYi KORUYUN!

KORONA Virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında bulunan cenazelerin definlerinde, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:53
MESAFEYi KORUYUN!

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sağlık Bakanlığı tarafından cenazelerle ilgili genel talimat geldiğini, cenazelerin nasıl defnedilmesi gerektiği ile ilgili olarak hem imamların hem de muhtarların bilgilendirilip, uyarıldıklarını söyledi. Vali Çakır, korona virüsü ile ilgili en büyük riskin köylerde yaşandığına dikkat çekerek, ‘’İlk başlarda köylerimiz, en az sorunun olabileceği yerler gibi görünüyordu ama şu an da en riskli yerlerimiz köylerimiz oldu. Köy dediğimiz yer aslında bir hane gibi. İnsanların ilişkileri çok fazla, iç içe. Bu yüzyıllardır gelen bir durum. Her ne kadar gerek biz gerek haberlerde bu yönde açıklamalar olmasına rağmen köylerimizde sosyal mesafeler ihlal ediliyor. Ondan dolayı da iki tane köyümüzü karantina altına almak durumunda kaldık’’ dedi. Vali Çakır, cenazelerin tamamının özel bir torba ile defnedilmesi gerektiğini, yurt dışından cenazeler gelmemesine karşın, gelmesi halinde ise tabut ile birlikte toprağa verilmesi gerektiğini kaydetti. Vali Çakır, ‘’Cenazelere de olabildiğince az sayıda vatandaşımızın katılması gerekiyor. 3 yada 5 kişinin sosyal mesafeyi de koruyarak katılmaları gerekiyor. Bu konuda imamlarımızı da uyardık, muhtarlarımızı da bilgilendirdik. Buradan tekrar uyarıyorum, kurallara uyularak, cenazelerin defnedilmesi gerekir. Bir kişinin ihmali bizim, devletimizin almış olduğu onca tedbirlerin tamamını bozmaktadır. Sadece kendimizin kurallara uyması gerekmiyor, herkesin uyması gerekiyor. Aralık ayında Çin'den başlayan virüsün ne noktaya geldiğine bakınız. Tüm dünyayı sardı. O nedenle uyarıların dikkate alınıp, elbirliği ile uymamız ve bu virüs belasından el birliği ile biran önce kurtulmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

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MESAFEYi KORUYUN!
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