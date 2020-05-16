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Mesafeli toplantı

Belekcihan Belediye Meclisi, olağanüstü toplantısını açık havada, mesafeli yaptı. Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Korona Virüsü ile mücadele kapsamında belde halkına şebeke suyunun daha ucuza verilmesi noktasında gerekli müzakereyi yapıp, oy birliği ile kararı kabul ettiklerini söyledi. Belde halkı daha ucuza şebeke suyunu kullanacağı bildirildi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:46
Mesafeli toplantı

AKDAĞMADENİ İlçesinin Belekcihan Beldesi’nde belediye meclisi olağanüstü toplantısını açık havada, sosyal mesafe kurallarına uygun, maskeli bir şekilde gerçekleştirdi. Toplantıya Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy başkanlık etti. Toplantıda, korona virüs tedbirleri eylem planını görüşüldü. Belediye Başkanı Arısoy, ‘’Esnafa ve vatandaşlara yönelik açıkladığımız ucuz su verilmesi, bu süreçte zor duruma düşen, belediyemiz taşınmazlarında kiracı olan esnafımıza kolaylık tanınmasıyla ilgili kararlar, oy birliği kabul edildi. Ayrıca, daha önce alınan tedbirler gözden geçirildi, önümüzdeki süreçte alınacak önlemler ve çalışmalar hakkında değerlendirmeler bulunduk’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
MESAFELi TOPLANTI
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