Mesafeli Toplantı

BOĞAZLIYAN İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Kaymakam Fatih Okumuş başkanlığında, Millet Kıraathanesi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Okumuş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İlçe Stadyumuna yapılacak ve ihalesi yapılan spor kompleksi işi için emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Okumuş, İlçe İdare Şube Başkanlarına, vatandaşlara iyi niyet temennisinde bulunarak, kurum amirlerinden tek tek kurum iş ve işlemleri hakkında kısa brifing aldı, karşılıklı müzakerede bulundu.

Toplantı Boğazlıyan ilçesinin her türlü hizmete layık olduğu vurgusu ile tamamlandı.