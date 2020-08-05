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Mesafe kontrolü

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban bayramı öncesinde başlattıkları sosyal mesafe ve fiyat kontrollerini sürdürüyor.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:34
Mesafe kontrolü

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde başlatılan sosyal mesafe ve etiket kontrolleri devam ediyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu alışveriş alanları ile bayrama yönelik satış yapan mağazaları müşteri gibi gezen ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyulup, uyulmadığına baktı, satışlardaki etiketleri kontrol etti. Yozgat’ta işletmelerin genel olarak kurallara uydukları, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.

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Mesafe Kontrolü
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