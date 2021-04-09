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Merkezlere Müzik Atölyesi

YOZGAT il genelinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezleri Müzik Atölyelerine kavuşturuluyor.

09 Nisan 2021 Cuma 00:14
Merkezlere Müzik Atölyesi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezlerine Müzik Atölyesi kurulmak üzere 250 bin lira ödenek gönderildiğini söyledi. Yazıcı, Yozgat il genelinde 25’er bin lira harcanarak 10 Halk Eğitim Merkezinde Müzik Atölyelerinin kurulmaya başlandığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Kadışehri ve Sarıkaya İlçelerimizdeki Halk Eğitim Merkezlerimizde Müzik Atölyelerimiz kurularak, vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Diğer ilçelerimiz de ise çalışmalar devam etmektedir’’ dedi.

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Merkezlere Müzik Atölyesi
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