MERKEZE ONAY

YERKÖY ilçesinde açılması planlanan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bakanlık tarafın onay verildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait Yüzüncü Yıl Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarındaki eski hizmet binanın birinci katında Sosyal Hizmet Merkezi açılması için tahsiste bulundu. Şefaatli ve Yerköy İlçelerine hizmet sunmak üzere açılışına onay verilen Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi’ne bakanlığın onay vermesinin ardından, merkezin en kısa sürede hizmete hazır hale getirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çocuk, Kadın, Engelli, Yaşlı, Şehit Yakını ve Gazilere yönelik hizmetlerin sunulacağı Sosyal Hizmet Merkezi’nin her iki ilçedeki vatandaşlara il merkezine gelmeden hizmet vereceği bildirildi. Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bölgesindeki çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri tarafından yapılan başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde değerlendirilip, en kısa sürede uygun görülen hizmet modeli belirlenerek sonuçlandırılacağı ifade edildi. Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün, öncesinde İl Müdürlüğüne yapılan bakıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesi, durumlarının incelenmesi, gereksinim duydukları hizmetlerden yararlandırmalarına yönelik gereken yönlendirme, rehberlik, mesleki çalışmaların yapılması, izleme faaliyetlerini de yürüteceğinin altı çizildi. Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi koruyucu önleyici hizmetler kapsamında sağlıklı çocuk yetiştirme, bilgi, becerilerinin artırılması amacıyla aile hayatının geliştirilmesi, güçlendirilmesine yönelik eğitim, danışmanlık, sosyal ve ekonomik destek gibi hizmetlerde de bulunarak, etkili bir rehberlik yapacağına vurgu yapıldı.