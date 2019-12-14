Merkeze birincilik ödülü

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri değerlendirme toplantısında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Daire Başkanları, 81 ilin Gençlik Merkezi Müdürleri bir araya geldi. Değerlendirme toplantısında Yozgat Gençlik Merkezleri ‘Kod Adı 2023’ projesinde en çok faaliyet yapan il olarak birincilik ödülüne layık görüldü. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, 320 gençlik merkezi içerisinde en fazla etkinlik yaparak, birincilik ödülüne layık görülen Yozgat Gençlik Merkezi’nin birincilik ödülünü Merkez Müdürü Ali Sapmaz’a teslim etti.