Merkezde sergi

Yozgat Gençlik Merkezi, Halk Eğitim Müdürlüğü ortak Güzel Sanatlar Atölyesi Resim Eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan gençler tarafından, öğrenirken yaptıkları çalışmalardan oluşan eserler Gençlik Merkezi’nde görücüye çıkartıldı. Açılan sergiye öğrencilerle birlikte velileri de büyük ilgi gösterdi. Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara katılan öğrencilerin, derslerinde de başarı grafiğini yüksettiğini kaydeden öğrenci velileri, ''Bu tip faaliyetlere katılan çocuklarımız kendilerini sosyal yönden de geliştiriyor. İlgi duydukları alanlarda becerileri geliştirirken, almış oldukları çalışma azmi derslerine de ciddi anlamda yaşadığını fark ediyoruz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunan çocuklarımız, gençlerimiz bu eğitimler sayesinde kendilerini ciddi oranda geliştiriyor. Farklı alanlara yöneliyorlar. Sadece devam ettikleri kurslarla yetinmiyorlar. Bugün yapılan eserler gerçekten görülmeye değer önemli çalışmalar'' diye konuştular. •Rabia Şahin•