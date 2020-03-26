Merkezde maske üretimi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Sorgun Devlet Hastanesi'nden gelen talep üzerine Halk Eğitimi Merkezi tarafından üretilecek maskelerin tamamının hastanede kullanılacağını söyledi. Kaya, yeni tip korona virüs nedeniyle özellikle hastanede maskeye büyük ihtiyaç duyulduğu ifade etti. Kaya, "Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimliğinin talebi üzerine çalışmalara başladık. 8 usta öğreticimiz ile sabah 08.00'den akşam 16.00'ya kadar maske üretiyoruz. Cuma gününe kadar 10 bin maske üretip teslim edeceğiz" dedi.