MERKEZDE DURMAK YOK

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik merkezi, gençlere yönelik sosyal, kültürel, eğitici, bilgilendirici, eğlendirici çalışmalara, etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi eklenerek, Yeşilay Yozgat Şubesi ile işbirliği yapılarak, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu eğitim çalışması gerçekleştirildi. Tele-konferans sistemi ile yapılan etkinliğe, Şube Müdürleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Yurt Müdürleri ve personel katılım gösterdi. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, bakanlık ve İl Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Zoom üzerinden gerçekleştirilen ‘Bağımlıklar ile Mücadele Eğitimine’ katılanlara teşekkür etti. Sapmaz, ‘’Eğitimi gerçekleştiren Yeşilay eğitmeni Ümit Altıkulaç’a da teşekkür ederim. Bağımlılıklar; Madde, tütün, yanlış kullanma sonucu ortaya çıkan Teknolaoji- Sosyal Medya bağımlılığı dikkat edeceğimiz günümüzün en önemli sorunlarından olduğu eğitim çalışmasında önemle vurgulanmıştır. Gençlik adına sahada olan ve gençlere spordan sanata her türlü etkinlikler ile serbest zaman etkinlikler ile gençlerimiz bağımlılıktan uzak tutma adına bakanlığımızın etkin olduğu alanlardandır’’ dedi.