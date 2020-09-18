Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1113
ALTIN
474.302
DOLAR
7.5461
STERLİN
9.8282
EURO
8.9349

MERKEZDE DURMAK YOK

Yozgat Gençlik Merkezi, sosyal, kültürel faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılmasına yönelik etkinlikleri de hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay tarafından 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu eğitim çalışması yapıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 00:55
MERKEZDE DURMAK YOK

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik merkezi, gençlere yönelik sosyal, kültürel, eğitici, bilgilendirici, eğlendirici çalışmalara, etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi eklenerek, Yeşilay Yozgat Şubesi ile işbirliği yapılarak, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu eğitim çalışması gerçekleştirildi. Tele-konferans sistemi ile yapılan etkinliğe, Şube Müdürleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Yurt Müdürleri ve personel katılım gösterdi. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, bakanlık ve İl Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Zoom üzerinden gerçekleştirilen ‘Bağımlıklar ile Mücadele Eğitimine’ katılanlara teşekkür etti. Sapmaz, ‘’Eğitimi gerçekleştiren Yeşilay eğitmeni Ümit Altıkulaç’a da teşekkür ederim. Bağımlılıklar; Madde, tütün, yanlış kullanma sonucu ortaya çıkan Teknolaoji- Sosyal Medya bağımlılığı dikkat edeceğimiz günümüzün en önemli sorunlarından olduğu eğitim çalışmasında önemle vurgulanmıştır. Gençlik adına sahada olan ve gençlere spordan sanata her türlü etkinlikler ile serbest zaman etkinlikler ile gençlerimiz bağımlılıktan uzak tutma adına bakanlığımızın etkin olduğu alanlardandır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
MERKEZDE DURMAK YOK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne kadar övünsek az
Ne kadar övünsek az
Tedbirler artırılsın
Tedbirler artırılsın
Topuz’un testi pozitif çıktı
Topuz’un testi pozitif çıktı
Denetim yapıldı
Denetim yapıldı
Koyunculuğa destek
Koyunculuğa destek
YOL ÇALIŞMASI TAMAM
YOL ÇALIŞMASI TAMAM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim