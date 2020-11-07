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Merkez ve kurs denetimi

Sarıkaya ilçesinde, Akyol Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Yıldız Işık Sürücü Kursu denetimleri gerçekleştirildi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:30
Merkez ve kurs denetimi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetimleri kapsamında Şube Müdürü Agah Ayhan, Şef Memur Necati Bulut denetimlerde bulundu. Denetim ekibi, Akyol Rehabilitasyon Merkezi ve Yıldız Işık Sürücü Kursuna covid-19 sebebiyle alınan önlemler konusunda bir dizi denetimde bulundu. Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini halen devam ettiren pandemi sürecinde rehabilitasyon ve kurs faaliyetlerinin de sağlıklı bir şekilde devam etmesi noktasında alınan önlemler oldukça önemli olduğu hatırlatıldı. Bu sebeple gerçekleştirilen denetimlerde, yapılan çalışmalar incelendi. Denetim ekibi, alınan önlemler ve titiz çalışmalarından dolayı kurum müdürlerine, yardımcı personele ve çalışanlara teşekkür ederek denetimleri sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Merkez Ve Kurs Denetimi
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