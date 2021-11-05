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Merkez projesi başlıyor

Yozgat Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Bankalar Caddesi'nde bulunan eski iş yerlerini yıkarak yeni iş merkezi yapacak.

05 Kasım 2021 Cuma 00:57
Merkez projesi başlıyor

 Belediye Meclis Salonu'nda 49 hak sahibiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Celal Köse, 4 bin metrekare kapalı alana sahip yeni iş merkezi projesinin tamamlandığını ve ihaleye çıkılacağını söyledi. Yeni iş merkezinin Yozgat ticaretine önemli katkı sunacağını dile getiren Köse, "Projemizi Anıtlar Yüksek Kuruluna onaylattık. Proje çizim çalışmaları bitti. İş merkezimiz zemin katla birlikte 3 kattan oluşacak. Projemiz geçmiş ve geleceği sentezleyen bir mimari özellikte olacak. Büyük fedakarlık yaparak bize destek olan 49 hak sahibine teşekkür ediyorum" dedi. Köse, Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenlemesi Projesi'nde de sona yaklaştıklarını 3-4 aya kadar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti. Konuşmanın ardından hak sahipleriyle sözleşme imzalandı.

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