MERKEZ OLMAYA TALiBiZ

Yozgat Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu proje, ORAN Kalkınma Ajansı ile hayata geçirilmek üzere son aşamaya getirildi. Yozgat valisi Kadir Çakır, Yozgat’ın konumunun tarım ve hayvancılık sektörüne uygun olduğunu, tesislerle birlikte hayvancılık alanında Yozgat’ın merkez olabileceğinin altını çizdi. Vali Çakır, Yozgat İl Özel İdaresi’nin ORAN Kalkınma Ajansı ile işbirliği yaparak hayata geçireceği ‘Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’ projesinin imza aşamasına geldiğini söyledi. Vali Çakır, hazırlanan protokolün her iki kurum yöneticileri tarafından imzalanacağını hatırlatarak, Yozgat açısından çok değerli olan bu projenin Yozgat’ın Çalatlı köyü mevkiinde kurulacağını söyledi. Vali Çakır, ‘’Hayvan Borsası ve Hastanesi’nin kurulacağı toplam alan 95 bin 753 metre karedir. Maliyeti ise 18 milyon 327 bin 926 lira civarında olacak. Bunun 9 milyon lirası ORAN Kalkınma Ajansı tarafından, 2 milyon lira hibe, 5 milyon lira kredi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan, geri kalan kısmı ise İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır” dedi.

2 YILDA TAMAMLANACAK

Vali Kadir Çakır, 65 bin 510 metre kare üzerine yerleşecek olan tesisin içerisinde padoklar, karantina bölümü, hayvan alanı, misafirhane, laboratuvar, idari bina, atık toplama havuzu, gübre çukuru, yemlik, dezenfekte giriş çıkışı, kantar binası, su deposu, arıtma, atık su ve park alanlarının yer alacağını anlattı. Vali Çakır, Türkiye’deki en güzel ve önemli komplekslerden birisi olacağına da vurgu yaparak, ‘’Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Gerek il merkezini gerek ilçe ve köylerimizi iyi değerlendirmemiz gerekir. Bununda birinci yolu tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık birbirini destekleyen önemli sektörler. Bu proje ile birlikte Yozgat’ı tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri yapmaya gayret göstereceğiz. Konumumuz buna çok uygun. Hızlı tren ve havaalanın bitmesiyle birlikte bu daha da önem teşkil edecek. İl dışından büyük tüccarlarımız günü birlik hayvan borsasına gelip geri dönme imkanı bulacaklar. Projemizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

SEKTÖR GELİŞİYOR

Boğazlıyan ilçesinde 2005 yılında 2 bin dekar arazi üzerinde kurulan çiftlik, Türkiye'nin damızlık düve ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor. Yerköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi'nde Damızlık Süt Sığırı varlığı ve küçükbaş hayvan varlığı arttı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bir taraftan halk elindeki hayvanların ıslahına yönelik çalışmalar yaparken, diğer taraftan sektörün en önemli girdilerinden olan yem bitkileri ekiliş alanlarını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen desteklerle kurulan hayvancılık sektörlerinin yanında, Et ve Süt Kurumu Yozgat’ta hayvancılık sektörünün ivme kazanmasında önemli rol oynuyor.

