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Merkez inşaatına başlandı

Yozgat Belediyesi tarafından projelendirilen Gençlik ve Kültür Merkezi binasının inşaatına başlanıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 08:27
Merkez inşaatına başlandı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, eski Hükümet Konağı ek binasının bulunduğu Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki alanda planlanan merkezin inşaatının kısa sürede tamamlanıp, gençlerin hizmetine sunulacağını bildirdi.  Köse, ‘’Genç kardeşlerimizin yeni adresi, şehrimizin büyük bir eksiğini giderecek olan Gençlik ve Kültür Merkezi projemizin temel betonunu attık.  Gençlerimize sosyalleşebilecekleri, ders çalışabilecekleri, kendilerini geliştirecekleri kimlikli bir merkez inşa ediyoruz’’ dedi. Merkez bünyesinde, Kütüphane, Etüt Salonları, Çalışma Salonları, Toplantı Salonları, Seminer Salonları, Etkinlik Odası, Sergi ve Fuaye Salonu, Kafeterya, Atölyeler bulunuyor.

Son Güncelleme: 06.09.2021 08:26
Anahtar Kelimeler:
Merkez Inşaatına Başlandı
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