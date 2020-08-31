Merkez inşaatı devam ediyor

YOZGAT İl Merkezi, Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Verem Savaş Dispanserinin yıkılan binası yerine planlanan Toplum Sağlığı Merkezi binası inşaatı devam ediyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, merkez binası inşaatnı gezip, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’den bilgi aldı. Başer, ‘’Yozgat Merkezde Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren binamızı yıktık. Yerine 7 hekimin görev yapacağı Toplum Sağlığı Merkezi yapıyoruz. Binamızın 2. katını çıktık. Yakın zamanda inşaatımızı tamamlayarak Yozgat’ımıza kazandıracağız’’ dedi. Yozgat’ta uzun yıllar Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren, son dönemlerde ise 5 Nolu Sağlık Ocağı’nın da aynı binada hizmet vermeye başladığı bina boşaltılarak yıkıldı. 5 Nolu Sağlık Ocağı’nda görev aile hekimleri eski Yimpaş Polikliniği binasına taşındı. Verem Savaş Dispanseri ise İl Sağlık Müdürlüğü eski binasında geçici olarak hizmet veriyor.