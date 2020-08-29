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YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:45
Merkez durmuyor

Yozgat Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen hediye kitapları gençlere ulaştırdı. Kitap içerisinden çıkan gençlere hitaben yazılı mektup, gençler tarafından ilgiyle okundu. Gençlik Merkezi yöneticileri, Aydıncık ilçesinden çıkartılan yarı değerli taş statüsünde olan Ametist taşının işlenmesini yerinde görme imkanı buldu. Gençlerimiz geleceğini kodluyor, geleceğin teknoloji yıldızları ‘Kod Adı 2023’ projesi çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen eğitim çalışmasında gençler, Maske, Mesafe, Hijyen kurallarına büyük önem veriyor.  

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