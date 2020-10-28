Merkez denetlendi

Neşeli, bakıma ihtiyacı olan engellilere bakım hizmeti sunan özel merkezin bakım hizmetlerini değerlendirdiklerini söyledi. Neşeli, ‘’Engellilerin zamanla kaybettikleri alışıla gelmiş tekrar eden davranışları tekrar kazanma, psiko-sosyal destek ve rehabilitasyon konularında yapılanlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Özel Merkezin sorunları, bu sorunların sebeplerini ve tespit edilen veriler doğrultusunda çözüm önerilerini konuştuk’’ dedi.

KORUYUCU AİLE

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Koruyucu aileleri de ziyaret ederek, işbirliği çalışması kapsamında görüş alışverişinde bulundu. Neşeli, Koruyucu Aile Modelinin, korunma ve bakım altında bulunan çocukları, karmaşık, sorunlu olan dönemlerinde örselenmeden normal hayatını devam ettirmesini sağlamak olduğunu bildirdi. Neşeli, ‘’Koruyucu aileden İl Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde yanlarına aldıkları çocuğu, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmeleri istenmektedir. Çetin ailesine bizlere vermiş oldukları destek için teşekkür ediyoruz’’ dedi.