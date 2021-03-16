Merkez açılışa hazır

Başer, Adalet Eğitim Merkezi ziyaret edip, son durumu hakkında bilgi aldı. Başer, Türkiye'de sayılı illerde bulunan Adalet Eğitim Merkezlerine bir halka da Yozgat'tan eklediklerini söyledi. Başer, ‘’Yozgat'ımızın ekonomisine büyük katkı sağlayacak Adalet Eğitim Merkezi tamamlandı. Hakim, Savcı ve Adalet Bakanlığı Personellerimizin eğitim göreceği 328 Odalı, 19 Derslikli, içerisinde spor salonu, konferans salonu, Türk ve Fin hamamı, seyir terası gibi daha birçok ünite bulunan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi Haziran ayında faaliyetlerine başlıyor. Şehrimiz ekonomisine ve sosyo-kültürel hayatına değer katacak eğitim merkezimiz Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi.