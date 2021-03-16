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Merkez açılışa hazır

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapımı tamamlanıp, hizmete açılan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi’nin resmi açılışının Haziranda ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

16 Mart 2021 Salı 00:49
Merkez açılışa hazır

 Başer, Adalet Eğitim Merkezi ziyaret edip, son durumu hakkında bilgi aldı. Başer, Türkiye'de sayılı illerde bulunan Adalet Eğitim Merkezlerine bir halka da Yozgat'tan eklediklerini söyledi. Başer, ‘’Yozgat'ımızın ekonomisine büyük katkı sağlayacak Adalet Eğitim Merkezi tamamlandı. Hakim, Savcı ve Adalet Bakanlığı Personellerimizin eğitim göreceği 328 Odalı, 19 Derslikli, içerisinde spor salonu, konferans salonu, Türk ve Fin hamamı, seyir terası gibi daha birçok ünite bulunan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi Haziran ayında faaliyetlerine başlıyor. Şehrimiz ekonomisine ve sosyo-kültürel hayatına değer katacak eğitim merkezimiz Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Merkez Açılışa Hazır
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