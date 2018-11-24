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Merhum öğretmenler için mevlit

YOZGAT Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okudu.

Merhum öğretmenler için mevlit

YOZGAT Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okudu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:38
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Merhum öğretmenler için mevlit

Çapanoğlu Büyük Cami'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ebediyete uğurlanan öğretmenler için Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu. Mevlit programı Yozgat Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda öğrenciler tarafından ilahiler okundu ve merhum öğretmenlere dua edildi. Yozgat Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde merhum öğretmenleri dua ile anmak için mevlit programında bir araya geldiklerini söyleyerek ahirete intikal eden tüm öğretmenlere rahmet dilediğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Merhum öğretmenler Için Mevlit
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