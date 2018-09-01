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Mercimektepe turizme kazandırılıyor

YOZGAT şehir merkezinde bulunan Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu Mercimektepe turizme kazandırılacak.

Mercimektepe turizme kazandırılıyor

YOZGAT şehir merkezinde bulunan Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu Mercimektepe turizme kazandırılacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Mercimektepe turizme kazandırılıyor

Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde yerleşim alanları içerisinde kalan Mercimektepe yapılacak kazı çalışmalarıyla turizme açılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, bölgede kamulaştırma çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. Mercimektepe’nin bulunduğu alanda, 1980 yılında kaçak kazı yapıldığını aktaran Halıcı, “Devlet mülkü dışındaki alanlarda yapılan tüm kazılar kaçak kazıdır. Bu manada kaçak kazı yapılmış diyoruz. Şimdi ise buradaki özel mülklerin kamulaştırmasını başlattık” dedi.
Söz konusu bölgenin üçte ikilik kısmının kamulaştırıldığını, 4 milyon kamulaştırma için para harcandığını anlatan Halıcı, “Kalan kısmı için ise mahkeme süreci devam ediyor. 2019 yılında kazılar başlayacak” diye konuştu.
Mercimek-tepe’nin 140 metrelik cephesinin E-88 Karayoluna baktığına dikkat çeken Halıcı, “Günde yaklaşık 50 bin aracın geçtiği bir yolun kenarında böyle bir tarihi nimetimiz var. Burayı turizme açtığımız an Yozgat’ın çehresi değişecektir. Burası Milattan Önce 3 bin yılından kalan tarihi bir alandır” ifadelerini kullandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, kazı çalışmalarını Bozok Üniversitesi ile birlikte yapmak için üniversiteye teklif götürdüklerini ve durumun henüz netlik kazanmadığını da sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 16:45
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