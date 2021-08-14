Mercimek hasadı tamamlandı

Türkiye’nin mercimek ihtiyacının yüzde 39’unun karşılandığı Yozgat’ta hasat tamamlandı. Kuraklık nedeniyle verimin beklenin altında olduğu vurgulayan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, mercimek ekim alanının pandemiye rağmen arttığına dikkat çekti.

Yeşil mercimek üretim merkezi olan Yozgat’ta tamamlanan hasat çalışmalarına katılan Yozgat Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat il genelinde en fazla mercimek üretiminin, Sarıkaya İlçesinde yapıldığını bildirdi. Yozgat’ın bir tarım bölgesi olduğunu aktaran Özkaya, ‘’Yozgat’ta en çok hububat ve baklagil üretimi yapılmaktadır. İlimizde baklagil üretimini ve buna paralel olarak yeşil mercimek ekimini yaygınlaştırma çalışmaları yapmaktayız. Bakanlığımız politikası ve emirleri gereği ekilmeyen tüm arazilerin ekilmesi için çalışıyoruz’’ dedi. Yozgat’ın yeşil mercimek üretiminde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Özkaya, nohut üretiminde ise ikinci sırada bulunduğunu bildirdi. Özkaya, ‘’2020 yılında 155 bin dekar alanda mercimek ekilişi yapılarak yaklaşık 16 bin ton yeşil mercimek üretimi yapılmıştı. Bu yıl pandemiye rağmen ekiliş alanımız 175 bin dekara çıktı. Normalde bu sene 19-20 bin ton rekolte bekliyorduk ama yaşanan kuraklıktan dolayı bir miktar verim düşüklüğü beklenmektedir’’ diye konuştu. Tarım Müdürü Özkaya, en çok üretiminin yapıldığı Yozgat’ta mercimeğin hasadını çiftçilerle birlikte yapmaya çalıştıklarını, özellikle nadas alanlarının daraltılmasıyla ilgili çalışmalarda yeşil mercimeğin hem münavebeli ekimde yer aldığını hem de Türkiye'nin baklagil açığının giderilmesinde önemli katkı sağladığını aktardı. Özkaya, ‘’Yozgat’ta mercimek ekim kültürü var. Biz bunu biraz daha yaygınlaştırıp modernleştirerek üretimi artırmayı amaçlamaktayız’’ ifadelerini kullandı. Yozgat il genelinde 2013 yılında 14 bin 600 dekar alana yeşil mercimek ekilerek, bin 387 ton ürün alındığı, yurt genelinde yeşil mercimek ekiminde 3'üncü, üretimde ise 4'üncü sırada yer aldığı kaydedildi. Yeşil mercimek üretiminin yaygın olduğu Yozgat’ta 2012 yılında 21 bin 375 dekar alanda 3 bin 47 ton yeşil mercimek üretilirken, 2016 yılında ekim alanı 35 bin 388 dekara üretim de 4 bin 342 tona çıktı. Yozgat’ta 2020 yılında 155 bin dekar alanda yeşil mercimek ekimi yapıldı, 16 bin ton civarında ürün alındı. Bu yıl ise ekim alanı 175 dekara çıkartıldı. Verim istatistiklerinin çiftçinin ürün satış belgelerini teslim etmelerinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.