MERCiMEK GEÇMiŞiNi ARIYOR!

1990 yılına kadar 400 bin ton yeşil mercimek üretiminin yapıldığı Yozgat’ta üretim 4 bin 342 tona kadar gerilemesine karşılık, Türkiye sıralamasında ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Yozgat’ta yeşil mercimek ile birlikte kırmızı mercimek üretiminin de artırılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Üretimin yurt genelinde gerilemesi üzerine Yozgat’ta üretimi artırmaya yönelik deneme amaçlı ekimler yapıldı. Kırmızı mercimek çeşidinin Yozgat şartlarında gelişimi, verim durumunu gözleyip, değerlendirerek, sonucun olumlu olması durumunda çiftçilere tavsiye edilmesi planlandı. Yozgat’ta en çok mercimek üretiminin Sarıkaya ilçesinde yapıldığına dikkat çekildi. Türkiye’de 2004 yılında 480 bin ton olan kırmızı mercimek üretimi, önceki yıl 395 bin tona kadar geriledi. Yozgat’ta önceki yıllarda yapılan deneme amaçlı ekimlerden olumlu sonuç alınmıştı. Yeşil mercimek üretiminin yaygın olduğu Yozgat’ta 2012 yılında 21 bin 375 dekar alanda 3 bin 47 ton yeşil mercimek üretilirken, 2016 yılında ekim alanı 35 bin 388 dekara, üretim de 4 bin 342 tona çıktı. Yozgat’ın yeşil mercimek ekiliş alanı ve üretimde ilk 5 il arasında bulunduğu ifade edildi. Yozgat’ta 2012 yılında 810 dekar alanda 157 ton kırmızı mercimek ekimi yapıldı, sonraki yıllarda ciddi gerilemeler yaşandı. DİE verilerine göre Yozgat’ta, 2013 yılında ekim alanı 654 dekara üretim 115 tona, 2014 yılında ise ekim alanı 629 dekara, üretim 100 tona geriledi. 2015-2016 yıllarında ise ekim alanı 140 dekara kadar indi. Üretim 20 ton civarında kaldı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında 2016-2017 ekim döneminde 650 dekar alana kırmızı mercimek ekimi yapıldı. Kırmızı mercimek talebini karşılamak üzere hazırlanan proje kapsamında bu yıl çalışmaların daha da artırılarak, bölgede kırmızı mercimek ekiliş alanlarının daha da genişletilip, üretimin artırılacağının altı çizildi.