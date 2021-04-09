Menfez çalışmaları

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belde içerisindeki menfez değişim çalışmalarına hız verilerek, sel ve yaşanılan doğal afetlerin önüne geçileceğini söyledi. Ünal, ‘’Beldemiz içerisinde planladığımız yaklaşık 3 bin metre asfalt ve yaya kaldırım çalışmasına da menfez ve alt yapıların tamamlamasının ardından başlayacağız’’ dedi. Başkan Ünal, beldenin birikmiş tüm sorunlarını çözebilmek için ekibiyle birlikte çalıştığını, görev süresi sonunda sorunların tamamının çözüme kavuşacağını bildirdi.