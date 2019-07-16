Memur Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Kenan Şerefli, 15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Şerefli, arkasında emperyalist güçlerin ve malum odakların olduğu FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacının millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmek olduğunu anlattı.

FETÖ’nün, 17 ve 25 aralık kumpaslarından sonuç alamayınca askeri darbe seçeneğine başvurduğunu vurgulayan Şerefli, “Türkiye’yi iç savaşa ve kaosa sürüklemeyi hedeflediler” dedi.

