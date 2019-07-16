Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97098
ALTIN
259.567
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1463
EURO
6.4543

Memur Sen’den 15 Temmuz açıklaması

MEMUR Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, 15 Temmuz’u anlamak isteyenlerin o gece meydanlara çıkanlara sorması gerektiğini söyledi.

Memur Sen’den 15 Temmuz açıklaması

MEMUR Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, 15 Temmuz’u anlamak isteyenlerin o gece meydanlara çıkanlara sorması gerektiğini söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
35 Okunma
Memur Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Kenan Şerefli, 15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını belirtti.
Şerefli, arkasında emperyalist güçlerin ve malum odakların olduğu FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacının millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmek olduğunu anlattı.
FETÖ’nün, 17 ve 25 aralık kumpaslarından sonuç alamayınca askeri darbe seçeneğine başvurduğunu vurgulayan Şerefli, “Türkiye’yi iç savaşa ve kaosa sürüklemeyi hedeflediler” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiLLi BiRLiK GÜNÜ
MiLLi BiRLiK GÜNÜ
Şehitler adına fidan diktiler
Şehitler adına fidan diktiler
Okul eğitime hazırlanıyor
Okul eğitime hazırlanıyor
Çekerek’ten turizm atağı
Çekerek’ten turizm atağı
Bayrak Yürüyüşü
Bayrak Yürüyüşü
Resim sergisi açıldı
Resim sergisi açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim