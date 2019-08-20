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Memur Sen tepkili

YOZGAT Memur-Sen İl Temsilciliği, toplu sözleşme sürecini yakından takip ettiklerini, kendilerini memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduklarının bilinmesini istediklerini belirterek, toplu iş görüşmelerinde sonuca varılamamasına tepkilerini dile getirdiler.

Memur Sen tepkili

YOZGAT Memur-Sen İl Temsilciliği, toplu sözleşme sürecini yakından takip ettiklerini, kendilerini memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduklarının bilinmesini istediklerini belirterek, toplu iş görüşmelerinde sonuca varılamamasına tepkilerini dile getirdiler.

20 Ağustos 2019 Salı 06:04
Memur Sen tepkili

Memur Sen Yozgat Şube Başkanlığındaki basın açıklaması Şube Başkanı Kenan Şerefli tarafından okundu. Şerefli, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetin yaptığı zam teklifinin günün koşullarından uzak olduğunu söyledi. Şerefli, ‘’Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu, kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip. Kamu İşvereninin teklifi; ‘teklif gecikti’ siteminin ve tepkisinin ötesinde ‘teklif geçiştirildi, masa önemsizleştirildi, alın terimiz değersizleştirildi’ tespitlerini ifade etmeyi, buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. 
Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; Kamu İşvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir’’ dedi. 
Şerefli, Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifin, açıklanan ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını bildirdi. Şerefli, ‘’Bu oranlar, Hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor, aksine yok sayıyor. Türkiye’nin yeni paradigmal çerçevesi bizim gibi anlaşılırsa;  anlaşmamızda, adil paylaşmamızda, birlikte ve huzur içerisinde yaşamamızda çok daha kolay karşılanacaktır.
Biz, örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü için değil hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ediyoruz’’ diye konuştu. 

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Memur Sen Tepkili
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