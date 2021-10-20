Memiş, Nevşehir’e atandı

Yozgat’ta bulunduğu süre içerisinde tarım sektörünün gelişmesi noktasında önemli çalışmalara mesai arkadaşlarıyla birlikte imza atan Memiş, bugün yeni görevine başladı. Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz'ın yerine atanan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, Yozgat’tan ilişiğini dün kesti. Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Ankara'da ilgili Bakanlıkta üst düzey bir görev alındı. Boşalan göreve atanan Özgür Memiş, 1976 yılında Ordu İli Perşembe İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun İlinde tamamladı. 1999 yılında Tokat Gazi Paşa Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. Tokat Meyvecilik Üretim İstasyon Müdürlüğünde çalıştı. 2004 yılından itibaren Yozgat’ta Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 2012- 2014 yılları arasında Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. Şubat 2015 den itibaren Yozgat İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.