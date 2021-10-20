Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1429.85
ALTIN
529.35
DOLAR
9.2864
STERLİN
12.8597
EURO
10.8377

Memiş, Nevşehir’e atandı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atandı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:58
Memiş, Nevşehir’e atandı

Yozgat’ta bulunduğu süre içerisinde tarım sektörünün gelişmesi noktasında önemli çalışmalara mesai arkadaşlarıyla birlikte imza atan Memiş, bugün yeni görevine başladı. Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz'ın yerine atanan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, Yozgat’tan ilişiğini dün kesti. Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Ankara'da ilgili Bakanlıkta üst düzey bir görev alındı. Boşalan göreve atanan Özgür Memiş, 1976 yılında Ordu İli Perşembe İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun İlinde tamamladı. 1999 yılında Tokat Gazi Paşa Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. Tokat Meyvecilik Üretim İstasyon Müdürlüğünde çalıştı. 2004 yılından itibaren Yozgat’ta Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 2012- 2014 yılları arasında Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. Şubat 2015 den itibaren Yozgat İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 

Anahtar Kelimeler:
MemişNevşehir’e AtandıYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberTarımveOrmanİlMüdürYardımcısıÖzgürMemişNevşehirMüdürAtandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEK ÇARE BiYODiZEL
TEK ÇARE BiYODiZEL
Anadolu’nun Tek Blok Ormanı
Anadolu’nun Tek Blok Ormanı
Gençlik Ofisi
Gençlik Ofisi
YOZGAT TANITILACAK
YOZGAT TANITILACAK
Koordinasyon toplantısı
Koordinasyon toplantısı
Asfalt çalışmalarına devam
Asfalt çalışmalarına devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim