MEKANLAR TAKiBE ALINDI

Öğrencileri suçtan uzak tutmak, suça sürüklenmesini önlemek, devamsızlığı alışkanlık haline getirilmesinin önüne geçmek, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzat tutmak, okula devam etmelerini sağlamaya yönelik başlatılan uygulama öğretim yılının ikinci dönemi sonuna kadar devam ettirilecek. Uygulama kapsamında, okula devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilerin gittiği mekânlar, internet Cafeler, parklar, sokaklar belirlendi. Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Çocuk Şube Müdürlüğü, Şehitler Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler ortaklaşa hareket ederek, ders saatlerinde belirlenen bu alanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Okul saatinde dışarıda bulunan öğrencilere rastlandığında öncelikle anneleri, daha sonra okul yönetimi ile iletişime geçilerek, öğrencinin hangi mekanda olduğu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ailenin ve okul yönetiminin bilgisi dışında devamsızlık yaptığı tespit edilen öğrenciler Emniyet’e ait sivil araçlar ile okullarına götürülerek derse katılmaları sağlanıyor. Öğrencilerin durumu ile ilgili aranan veliler, çocuklarının suçtan korunması, okula devam etmelerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirterek, bu tür çalışmalar sayesinde çocuklarını güven içerisinde okula gönderdiklerini dile getirdi.