MEHMETÇİK YEMİN ETTİ

Yozgat Celal Atik Spor Salonunda düzenlenen yemin törenine Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, askeri erkân ve er yakınları katıldı. Askerlerin yemin törenin ardından dönem kütüğüne künye çakıldı, askerler şiir, günün anlam ve önemini bildiren konuşmalar yaptı.

Törende askerlerin yemin etmesinin ardından konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, asker yakınlarına seslenerek, "Bu görkemli tabloyu oluşturan, dosta güven düşmana korku veren, sizi heyecan ile selamlayan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır" dedi. Daha sonra askerlere seslenen Albay Yeşilyurt, "Genç silah arkadaşlarım ve evlatlarım sizler biraz önce milletimiz ve bağımsızlığının sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve kıymetli konukların huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun kabul belgesidir" diye konuştu. Yemin töreninin ardından askerler ile yakınları bir araya geldi. Mutlu ve duygusal anlar bir arada yaşanırken, bazı askerler minik evlatlarını bağrına basarak hasret giderirken, bazıları da anne ve babalarına sarılarak hasret giderdi.

