Mehmetçiğe mehterli destek

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yaklaşık 2 haftalık çalışma sonucu çeşitli enstrümanlar eşliğinde hazırladıkları mehter marşını, Afrin’de mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak için okulun orkestra salonunda sergilediler.

Okul öğrencilerinden Cengizhan Sarıkaya, bu çalışma için 2 hafta boyunca hazırladıklarını söyleyerek

“Bu çalışmayı Afrin’deki doğudaki bütün askerlerimize armağan olsun ve onlara birazda olsa moral vermek amacıyla böyle bir çalışma sergiledik” dedi.