Mehmetçiğe mehterli destek

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yaklaşık 2 haftalık çalışma sonucu çeşitli enstrümanlar eşliğinde hazırladıkları mehter marşını, Afrin’de mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak için okulun orkestra salonunda sergilediler.
Okul öğrencilerinden Cengizhan Sarıkaya, bu çalışma için 2 hafta boyunca hazırladıklarını söyleyerek
“Bu çalışmayı Afrin’deki doğudaki bütün askerlerimize armağan olsun ve onlara birazda olsa moral vermek amacıyla böyle bir çalışma sergiledik” dedi.
Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yaklaşık 2 haftalık çalışma sonucu çeşitli enstrümanlar eşliğinde hazırladıkları mehter marşını, Afrin’de mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak için okulun orkestra salonunda sergilediler.
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