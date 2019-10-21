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Mehmetçiğe Destek

SARAYKENT Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla bir araya geldi.

Mehmetçiğe Destek

SARAYKENT Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla bir araya geldi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Mehmetçiğe Destek

Liseli öğrenciler öncelikle öğretmenleri ile Mehmetçiğin yapılan operasyonlardan başarı ile çıkmalarını sağlayabilmek için dualar etti. Yapılan duaların akabinde liseli öğrenciler seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan sınır ötesinden Mehmetçiğe selamlar gönderdi. Okul Müdürü Rıza Uslu, öğrencilerin bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürken, vatan ve millet şuuru ile birlikte seslerini kahraman Mehmetçiğimize duyurabilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Uslu, ‘’Okul idaresi ve öğretmenler olarak bizler dua etmek ve kahraman Mehmetçiğimize selam göndererek onların moral verebilmek için öğrencilerimizin duygu yüklü bu etkinliğine katıldık. Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin akademik ders başarılarının yanında iyi bir yurttaş olmaları ve manevi değerlerini ön planda tutmaları en büyük hedeflerimiz arasındadır. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

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