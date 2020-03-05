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Mehmetçiğe Destek

SORGUN Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve personeli tarafından 'Şehitlerimize Saygı ve Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü' yapıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 03:34
Mehmetçiğe Destek

Okul bahçesinden başlayan yürüyüş, İlyas Arslan Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Murat Caddesi'nden sonra tekrar okul bahçesinde sona erdi. Yürüyüş sonrası konuşan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, yürüyüşe bin öğrenci ve 50 personelin katıldığını söyledi. Kaya, "Suriye'de şehit olan vatan evlatlarına ve ülkemiz adına aynı yerde mücadele eden Mehmetçiklerimize destek ve saygı amacıyla öğrencilerimiz böyle bir yürüyüş düzenlemişler. Öğrencilerimizin bu yürüyüşle vatana sevgi, bayrağa saygı ve birçok kazanımlar edineceklerini bekliyorum. Yürüyüşü düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmetçiğe Destek
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