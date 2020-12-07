Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1331
ALTIN
461.387
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4558
EURO
9.4809

Meclis, Sokakta toplandı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekcehan Belde Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını sokakta gerçekleştirdi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:08
Meclis, Sokakta toplandı

 Toplantıya Belediye Başkanı Şahin Arısoy başkanlık etti. Başkan Arısoy, meclis toplantısını, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait sosyal tesiste mesafe kurallarına uygun bir şekilde açık havada gerçekleştirmeyi uygun bulduklarını söyledi. Başkan Arısoy, ‘’Meclisimizin gündeminde vatandaşlarımıza yönelik açıkladığımız ucuz su verilmesi, tarifelerin aynı kalmasını görüşüp, oy birliği ile karara bağladık. Ayrıca toplantıda önümüzdeki süreçte alınacak önlemler ve çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
MeclisSokakta Toplandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAFTA SONU HAREKETLi GEÇTi
HAFTA SONU HAREKETLi GEÇTi
SOKAKLAR ONLARIN OLDU
SOKAKLAR ONLARIN OLDU
Gönüllü destek
Gönüllü destek
Onlar çalıştılar
Onlar çalıştılar
Başkanın özel konukları
Başkanın özel konukları
TBMM BAŞKANI ŞAHiD OLDU
TBMM BAŞKANI ŞAHiD OLDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim