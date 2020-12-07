Meclis, Sokakta toplandı

Toplantıya Belediye Başkanı Şahin Arısoy başkanlık etti. Başkan Arısoy, meclis toplantısını, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait sosyal tesiste mesafe kurallarına uygun bir şekilde açık havada gerçekleştirmeyi uygun bulduklarını söyledi. Başkan Arısoy, ‘’Meclisimizin gündeminde vatandaşlarımıza yönelik açıkladığımız ucuz su verilmesi, tarifelerin aynı kalmasını görüşüp, oy birliği ile karara bağladık. Ayrıca toplantıda önümüzdeki süreçte alınacak önlemler ve çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı’’ dedi.