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Meclis raporları görüştü

YOZGAT İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumunda imar ve tahsis taleplerini görüşerek karara bağladı.

Meclis raporları görüştü

YOZGAT İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumunda imar ve tahsis taleplerini görüşerek karara bağladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Meclis raporları görüştü

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında toplandı. İl Genel Meclisinde Şefaatli ilçesine bağlı köylere içme suyu deposu yapım projesi için ayrılan ödeneğin iptal edilerek, yerine aynı ilçeye bağlı köylerin içme suyu tesisi yapım bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere, ödenek tahsis değişikliği yapılması görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, Boğazlıyan ilçesi Özler Köyüne yapımı planlanan Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımı için hazırlanan imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ile, Akdağmadeni ilçesi Tekkegüneyi köyü mevkiinde inşası planlanan hobi bahçesi bağ, bahçe dokulu ikinci konut alanı, park yeşil alan yapımı için hazırlanan imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülerek karara bağlandı. Ek gündem ve önerge yer almayan meclis oturumu üç maddenin görüşülmesi sonucu sonlandı.
 

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