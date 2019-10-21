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Meclis, olağanüstü toplandı

YOZGAT İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında olağanüstü toplanarak, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek, Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekâtına destek verdi.

Meclis, olağanüstü toplandı

YOZGAT İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında olağanüstü toplanarak, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek, Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekâtına destek verdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Meclis, olağanüstü toplandı

Harekâtın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğuna dikkat çekilen basın açıklamasında, ‘Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır’ denildi.

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