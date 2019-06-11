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Meclis kaldığı yerden

YOZGAT İl Genel Meclisi çalışmalarını ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. Bayram tatilinin sonlanmasıyla birlikte komisyon üyeleri de çalışmalarına başladı.

Meclis kaldığı yerden

YOZGAT İl Genel Meclisi çalışmalarını ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. Bayram tatilinin sonlanmasıyla birlikte komisyon üyeleri de çalışmalarına başladı.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Meclis kaldığı yerden

İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumunda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara varıldı. Meclis Başkanı İskender Nazlı, gündemde yer alan maddeleri okutup oylama yaptırarak karara bağladı. Bayram tatilinin ardından komisyon üyesi meclis üyeleri de komisyonlara sevk edilen konularla ilgili çalışmalarını başlattı. Meclis, dünkü oturumunda Sorgun ilçesinde bulunan arsa ile ilgili tahsis talebi, bazı ek gündem maddeleri ve gündem dışı dilek ve temenniler bölümünde ilçe ve il merkezinin bazı sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgili meclis üyelerinin bilgilendirme ve temennilerini görüşerek oturumu sonlandırdı.

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