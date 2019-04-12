Matematiğin gizemi anlatıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Fuat Köksal, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Prof. Dr. Cem Tezer konferansta “Matematikçiler ne yapar?” adlı soruyu kendine has anlatım tekniği ile tarihsel örneklemelerle meraklılarına anlattı. Matematiğin kendisine mahsus bir dili ve gösterimler cümlesi olduğunu söyleyen Cem Tezer’e konferansın sonunda, Bozok Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın tarafından plaket takdim edildi.