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Matematiğin gizemi anlatıldı

BOZOK Üniversitesi'nde matematiğin gizemi anlatıldı. Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bir Matematikçinin İtirafları” konulu konferansla ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tezer öğrencilerle bir araya geldi.

Matematiğin gizemi anlatıldı

BOZOK Üniversitesi'nde matematiğin gizemi anlatıldı. Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bir Matematikçinin İtirafları” konulu konferansla ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tezer öğrencilerle bir araya geldi.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Matematiğin gizemi anlatıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Fuat Köksal, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Prof. Dr. Cem Tezer konferansta “Matematikçiler ne yapar?” adlı soruyu kendine has anlatım tekniği ile tarihsel örneklemelerle meraklılarına anlattı. Matematiğin kendisine mahsus bir dili ve gösterimler cümlesi olduğunu söyleyen Cem Tezer’e konferansın sonunda, Bozok Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın tarafından  plaket takdim edildi.

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