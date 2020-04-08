MASKELER YOZGAT’TAN

SBS Medikal Fabrikası Müdürü Halil Temur, artan siparişlere yetişebilmek için vardiyalı çalışmaya başladıklarını söyledi. Daha önce üretimini yaptıkları maske, bone, önlük, kep, tulum gibi sağlıkçıların kullandığı steril medikal ürünlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ile talep doğrultusunda Çin'e gönderen işletme, korona virüs ile mücadele kapsamında üretiminin tamamını Sağlık Bakanlığına teslim ediyor. Fabrika Müdürü Halil Temur, günlük 350 bin maske, 160 bin bone üretimi yaptıklarını, bunların tamamını ise Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini bildirdi. Temur, önlük, kep, tulum üretimini talep edilen siparişe göre yaptıklarını vurgulayarak, ‘’Korona virüsün çıkmasıyla maskeye yoğun talep oldu. Siparişlere yetişemiyoruz. Geçen yıl bugüne göre siparişlerimiz yüzde bine varan oranda arttı. Yurtiçi talepleri karşılamak için çalışıyoruz. Sadece bu dönemde değil daha önce de özellikle kanser, lösemi gibi kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz olarak maske desteğinde bulunuyoruz. İhtiyaç sahiplerinden gelen talep doğrultusunda bu hastalarımıza maskelerini evlerine götürüp veya verdikleri adrese teslim ediyoruz’’ dedi.