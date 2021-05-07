Maske üretimi arttı

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde korona virüsünden korunmak için maske ve tulum üretimi yapan SBS Medikal, günlük üretimini 350 binden 800 bin maskeye çıkarttı. Yozgat valisi Ziya Polat, Covid19 salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan kaliteli maske üretimini sürdüren, salgının başlangıcından itibaren yurtiçi talepleri karşılamaya yönelik üretim yapan tesisleri gezdi. Vali Polat, Fabrika Müdürü Halil Temur'dan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesiste, pandemi öncesinde üretimini yaptıkları maske, bone, önlük, kep, tulum gibi sağlıkçıların kullandığı steril medikal ürünlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ile talep doğrultusunda Çin'e ihraç ettiklerini bildiren Temur, korona virüs ile mücadele kapsamında üretiminin tamamını Sağlık Bakanlığına teslim ederek, yurtiçi maske talebini karşılamaya çalıştıklarını anlattı. Temur, günlük 350 bin maske, 160 bin bone üretimini artırıp, şimdi günlük 800 bin maske ürettiklerini kaydetti, ağırlıklı olarak maske üretimi yaptıklarını, önlük, kep, tulum üretimini ise talebe bağlı olarak, siparişe göre yaptıklarını vurguladı. Temur, ‘’Korona virüsün çıkmasıyla maskeye yoğun talep oldu. Siparişlere yetişemiyoruz. Maske talebi çok arttı. Yurtiçi talepleri karşılamak için üretim kapasitemizi de artırdık’’ diye konuştu.