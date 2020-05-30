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Maske üretimi

Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri, 7 bin Maske Dikimini tamamlayarak, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim etti.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:43
Maske üretimi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çalışanların ve hizmet alanlara dağıtılmak üzere dikimi tamamlanan 7 bin tıbbi maskeyi teslim aldı. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kovid-19 Pandemi sürecinde resmi ve özel yatılı kuruluşlarda hizmet alan, hizmet sunan bireylerin virüsten etkilenmemesine yönelik gerekli tedbirleri hayata geçirdi. Kuruluşlara ziyaretçi kabul edilmediği, çalışanların 14 gün süre ile kuruluşta kalmalarının sağlanıp, izolasyon kuruluşlarında 14 gün süre ile kişilerin bir kişilik odalarda gözlem altında tutulduğu bildirildi. COVID-19 pandemi sürecinde korunma yöntemi olarak maskenin önemli olduğu ortaya çıktıktan sonra tüm kuruluşlarda maske yaygın olarak kullanılmaya başlanıldığı bildirildi. Maske kullanımının yoğunluğu nedeniyle İl Müdürlüğü tarafından maske bezi temin edildi. Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürleri ile görüşülerek maske dikimi için Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin destekleri alındı. Talebin ilgili makamlarca uygun görülmesi üzerine Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atölyelerinde dikimi yapılan 7 bin tıbbi maske teslim alındı.  

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Maske üretimi
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