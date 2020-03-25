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Marketlere düzenleme

YOZGAT Valiliği, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Marketlerin çalışma saatleri, müşterilerin alışverişte uymaları gereken kurallar konusunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

25 Mart 2020 Çarşamba 03:23
Marketlere düzenleme

Bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine gönderildiği hatırlatılan genelgeyle, marketlerin çalışma saati, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı ile ilgili düzenleme yapıldı. Tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edeceği uyarısı yapıldı. Korona Virüs salgınında en temel risk unsurunun virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlar olduğu hatırlatıldı. ‘Bu nedenle devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir alındığı, bu kapsamda uyulması gereken kuralların belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı’ ifade edildi. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için marketler ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilen genelgede tedbirler şu şekilde sıralandı: 
İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek. 
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararlar alınacak. Marketlere ilişkin kararlar, il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması/uygulanması, tüm kolluk birimleri tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. 
 

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Marketlere Düzenleme
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