Marketlerde dezenfekte

Yozgat’ta faaliyetini sürdüren Güçlü Gross Marketler Zinciri de tüm şubelerinde dezenfekte çalışmaları yaptırarak, korana virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Şirketin, Yozgat Merkezde 4, Yerköy ve Sorgun’da şubelerinin bulunduğu, müşterilerinin güven içerisinde alışverişlerini yapmaları amacıyla gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da, Belediye Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezi’nde önlemlerin alındığını bildirdi. Yılmaz, alınan tedbirlerle üretime ve halka hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.