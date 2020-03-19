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Marketlerde dezenfekte

YOZGAT il genelinde gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmasının yanında gerekli tedbirlerini aldı.

19 Mart 2020 Perşembe 03:54
Marketlerde dezenfekte

 Yozgat’ta faaliyetini sürdüren Güçlü Gross Marketler Zinciri de tüm şubelerinde dezenfekte çalışmaları yaptırarak, korana virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Şirketin, Yozgat Merkezde 4, Yerköy ve Sorgun’da şubelerinin bulunduğu, müşterilerinin güven içerisinde alışverişlerini yapmaları amacıyla gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da, Belediye Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezi’nde önlemlerin alındığını bildirdi. Yılmaz, alınan tedbirlerle üretime ve halka hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi. 

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Marketlerde Dezenfekte
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