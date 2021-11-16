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Marifet Okulu açıldı

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından, ‘Bilgiyi Marifete Dönüştüren Proje’ sloganıyla, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ortaokul öğrencilerine yönelik olarak ‘Marifet Okulu’ hizmete açıldı.

16 Kasım 2021 Salı 00:01
Marifet Okulu açıldı

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Cemiyet olarak amaçlarının Türkiye'nin en temel ihtiyacı olan milli ve manevi değerlerine bağlı, kaliteli bir eğitimle donatılmış, ilim ve irfan sahibi yeni nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Nurdoğan, Marifet Okulu’na yoğun ilginin olduğuna değinerek, geleceğe en büyük yatırımı gençlerin eğitimi ve yetiştirilmesi olarak gördüklerini ve bu minvalde çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Nurdoğan, ‘’Marifet Okulu ile gençlerin ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulacak. Gençlere ailelerin de desteklediği bir arkadaş çevresi oluşturarak onlarla birlikte eğitim imkânı sağlanacak. Gençlere ahlak ve ilmihal alanlarında temel dinî bilgileri hatırlatılarak, gençlerin önce kendi aralarında, sonra da diğer grup öğrencileriyle bir araya gelmelerini, birlikte hareket edebilmelerini sağlamak ve böylece aralarında birlik, beraberlik ve kardeşlik bağları tesis edilecek. Kişinin, görev alan, aldığı görevi yerine getiren, sorumluluk sahibi bir birey olması sağlanacak. Kişiye duygu ve düşüncelerini ifade edebilme kabiliyeti kazandırılacak. Gençlerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olacak imkân ve etkinlikler sunulacak” dedi. Hafta sonu gerçekleştirilen Marifet Okulu’nda 2 sınıf kız bir sınıf erkek olmak üzere 3 sınıfta öğrenciler kursa katılıyor. Öğrenciler kursta birlikte kahvaltı yaptıktan sonra düzenlenen farklı etkinliklerde yer aldı. Koordinatör Öğretmen Ümit Altıkulaç nezaretinde öğrenciler, kitap okumanın yanı sıra geliştirici oyunlar oynadı. Ortaokul düzeyindeki gençlere düzenlenen Marifet Okulunda 11-14 yaş arasındaki gençler, 9 -12 kişilik gruplar halinde eğitim alıyor. Marifet okulu gençlerin yaparak, yaşayarak ve keyifli bir şekilde öğrenmesine imkan sağlıyor.

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