Marangozlardan işçilik indirimi

Yozgat Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf Odası Başkanı Sadettin Kaya, devletin ve hükümetin yanında olduğu ekonomik sıkıntıdan milletimizin menfaati olması için işçilikten fedakarlık yapıp yüzde 10 iskonto indirimi yaparak esnafın ve vatandaşın faydalanması, ekonomik krizden fazla zarar görmemesi için dernek ve esnaf adına bu şekilde karar aldıklarını söyledi. Kaya, kendilerinin göstermiş olduğu bu duyarlılığın aynısını hammadde satışı yapan firmalardan da beklediklerini ifade etti.