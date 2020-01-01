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Mantarın tadına baktılar

SORGUN Kaymakamı Bahadır Güneş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan mantar üretim tesislerinde yetiştirilen kültür mantarının tadına baktı.

Mantarın tadına baktılar

SORGUN Kaymakamı Bahadır Güneş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan mantar üretim tesislerinde yetiştirilen kültür mantarının tadına baktı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Mantarın tadına baktılar

Kaymakam Güneş, Belediye Başkan Vekili Ergün Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ile birlikte Sorgun Halk Eğitim Merkezini ziyaret edip, devam eden kurs çalışmalarını denetledi. Kaymakam Güneş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2015 yılında açılan ‘Kültür Mantarı Yetiştiriciliği’ kursu kapsamında kurulan atölyeyi de gezip, bilgi aldı. Halk Eğitimi Merkezi binasının bodrum katında 15 metrekarelik bir odada 3 ranzanın içinde mantar üreterek uygulamalı eğitim gören kursiyerlerin, 35 günlük süre içerisinde 210 kilo kültür mantarı elde edebildikleri kaydedildi. Kursiyerler, yetiştirdikleri mantarlardan toplayarak, merkez önündeki seyyar ocakta pişirdiler. Kaymakam Bahadır Güneş, beraberindekilerle birlikte merkezde yetiştirilip, pişirilen kültür mantarının tadına baktılar.

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Mantarın Tadına Baktılar
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