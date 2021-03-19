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MANTARA DESTEK

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl, 15 bin trüf aşılı fidan üretimi yaparak, yurdun farklı bölgelerinde toprakla buluşturulmasını sağlayacak.

19 Mart 2021 Cuma 00:27
MANTARA DESTEK

ORMAN Genel Müdürlüğü, benzersiz aroması, gıda değerinden dolayı sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan trüf mantarları üretim alanlarını genişletmek amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Başta meşe olmak üzere orman ağaçları ve bazı çalıların köküne bağlı olarak hayatını sürdüren trüf mantarının daha geniş alanlarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla bu yıl 15 bin trüf aşılı fidan üretiminin yapılıp, yurdun farklı bölgelerinde dikiminin yapılacağı açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgilere göre, Orman Fidanlıklarında bugüne kadar 45 bin trüf mikorizalı fidan üretimi gerçekleştirilerek, yetişme ortamı uygun olan fidanlar, belirlenen alanlarda toprakla buluşturuldu. Bu yıl yazlık trüf üretiminin yanında, bu türden ekonomik değeri biraz daha yüksek olan, birçok yörede doğal olarak yetişen diğer kışlık trüf mikorizası aşılama çalışmalarının yapılacağı, bunun yanı sıra meşe türleri dışında ıhlamur ve fıstıkçamı fidanlarında da toplam 15 bin trüf aşılı fidan üretiminin planlandığı kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2019 yıllarını kapsayan döneme yönelik Trüf Ormanı Eylem planı hazırlanarak, 17 orman bölge müdürlüğünde uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda Denizli, Muğla, Lüleburgaz, Eskişehir, Samsun orman fidanlıklarında çeşitli meşe türlerinde, özellikli seralarda steril ortamda yazlık trüf aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Türkiye’nen en büyük 10 barajı arasında yer alan Çekerek Barajı etrafında da trüf ormanı oluşturulmak üzere 2019 yılının Aralık ayında fide dikiminin yapıldığına dikkat çekildi. Çekerek ilçesinde 100 dönümlük bir araziye dikimleri yapılan trüf mantarının bakımının Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü açıklandı. Çekerek ilçesinde oluşturulmaya çalışılan Trüf Ormanından verim alınmaya başlamasının ardından bölgedeki köylerde üretim yapmak isteyenlere mali destek verilip, üretimin artırılması da planlandı. •Haber Merkezi• 

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MANTARA DESTEK
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