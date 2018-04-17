Mantar tesisine ziyaret

TKDK desteğiyle kurulan mantar tesisinde incelemelerde bulunan milletvekili Başer, firma yetkililerinden de üretim hakkında bilgi aldı. TKDK’nın üretici ve çiftçiye verdiği desteklerle, Yozgat’ta bu tür işletmelerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Milletvekili Başer, ticari cesaret göstererek Sorgun’un ekonomik hayatına değer katan işletme sahibine hayırlı kazanç temennisinde bulundu.
17 Nisan 2018 Salı 07:00
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