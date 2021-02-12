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Mantar ile göç önlenecek

Çandır Belediyesinin KOP ve ORAN desteğiyle kurduğu mantar çadırlarında çok sayıda kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

12 Şubat 2021 Cuma 00:40
Mantar ile göç önlenecek

ÇANDIR Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle kurduğu mantar çadırlarında üretim yaparak istihdamı artırıp göçü önlemeyi hedefliyor.  Çandır Belediyesi öncülüğünde İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "KOP'la istiridye mantarı üretiyorum, refaha kavuşuyorum" projesi hazırlandı. KOP'tan alınan 95 bin lira destekle kurulan 100 metrekarelik mantar üretim çadırında halk eğitim merkezince 135 kursiyere mantar yetiştiriciliği kursu verildi. Kursiyerlere istihdam sağlamak için de ‘Çandır'da tüketen değil, üreten eller’ adlı projeyi hazırlayan belediye, ORAN'dan 1 milyon lira hibe desteği alarak 1100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı daha kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, ilçede üretimi teşvik etmek, tarımda çeşitliği artırmak, işsizliği çözmek ve göçü durdurarak insanların doğduğu, büyüdüğü topraklarda kalmasını sağlamak istediklerini söyledi. Bunun için hazırladıkları mantar çadırları projesine KOP ve ORAN'dan destek aldıklarını dile getiren Örgün, "Aldığımız desteklerle ilçemizi Orta Anadolu'da mantar yetiştirme merkezi yapmak gibi idealimiz var. Projemizin ilk safhasında KOP'tan aldığımız destekle halk eğitim merkezi kanalıyla 135 kursiyerimize kurs verildi. Sertifika alan kursiyerlerimize de proje kapsamında 6 ay boyunca 15'er kişi olarak dönüşümlü istihdam sağlayacağız" dedi. Vatandaşları mantar üretimine teşvik ettiklerini belirten Örgün, "Proje uygulama alanı olan belediyemize ait 8 bin metrekare alanı parselleyerek mantar üretimi yapmak isteyen vatandaşlarımıza sembolik rakamlarla kiralayacağız. Vatandaşımızın çadırlarda ürettiği mantarı da belediye olarak pazarlayıp destek olacağız. Dolayısıyla üreten, istihdam sağlayan aynı zamanda kazanan bir toplum haline dönüşeceğiz" diye konuştu. Örgün, ilçenin işsizlik nedeniyle uzun yıllardan beri göç verdiğine dikkati çekerek, "Bu projemizle biz hem göçü durduracağız hem de vatandaşımıza doğdukları, büyüdükleri baba ocağı Çandır'da istihdam sağlayacağız. Üretimi teşvik etmiş olacağız, belediye olarak lokomotif görevi yapmış olacağız. Vatandaşımız kendi çadırını kurduğu zaman ayda 5-6 bin lira gibi gelir elde edecek. Dolayısıyla insanlarımız geçimini çok rahat sağlayabilirler" ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden Firdevs Koçak da mantar yetiştiriciliğinin hem ilçe hem de kendileri için gelir kapısı olacağını belirtti.  Bahar Orhan, kursta 2,5 aydır eğitim aldıklarını dile getirerek, "Mantar yetiştiriciliğinin nasıl olduğunu öğrendik. Burada hasat için bulunuyoruz, hasadımızı yapmaya devam ediyoruz. İleride belediyemiz bize istihdam sağlarsa inşallah hep birlikte çalışmayı düşünüyoruz. İstihdam sağlanmazsa eşim ve aile bireylerimizle çadırlar kurup mantar üreteceğiz" şeklinde konuştu. Hatice Selvi de Çandır'ın Yozgat'ın en küçük ilçelerinden birisi olduğunu ve iş bulmakta zorlandıklarını vurgulayarak, projenin kendileri için umut kapısı olduğunun altını çizdi. 

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Mantar Ile Göç önlenecek
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