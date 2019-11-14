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Manisa’da bir Yozgatlı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerde, farklı konularda eğitim desteğini sürdürüyor.

Manisa’da bir Yozgatlı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerde, farklı konularda eğitim desteğini sürdürüyor.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Manisa’da bir Yozgatlı

Böyükata, Manisa Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde ‘Atom ve Molekül Topaklarının Yapı ve Enerji Analizleri’ başlıklı seminer verdi, ‘Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliğine katkı verdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Babacan’ın açış konuşmasıyla başlayan seminerde, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, atom ve molekül topaklarının oluşum mekanizmaları, yapısal izomerlerin enerji ve geometrilerine bağlı olarak analiz edilmelerinde izlenen yaklaşımları, kuantum mekaniksel ve klasik moleküler hesaplamalarla yapılan çalışmalarından örnekler aktardı. Böyükata, özellikle bor nano yapılarının teorik yaklaşımlar ile incelenen özelliklerinden elde ettikleri sonuçlara odaklanılan seminerde, araştırma faaliyetlerinin, deneysel, teorik ve hesaplamalı yolarla genişletilerek disiplinler arası düzeyde ele alınmasının önemine değindi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gençlerin temel bilimlere olan ilgisinin zayıflatılmaması gerektiğine değinerek, Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji gibi temel bilimlerin ihmal edilmesinin ülkenin geleceği açısından çok riskli olacağına da vurgu yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Eğitim Yöneticiliğini üstlendiği, ‘Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliğine 30 civarında akademisyen katılarak, yararlandı. Proje tasarımına dönük olarak proje fikrinin kalitesi, nitelikli proje metni yazımı ve araştırma sonuçlarının sunumu aşamalarına ilişkin hem teorik bilgiler verildi hem de uygulamalı aktiviteler gerçekleştirildi.

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Manisa’da Bir Yozgatlı
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